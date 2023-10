Brenda Uliarte, quien se encuentra detenida bajo la imputación de coautora del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, presentó un escrito a través de sus abogados en el cual amplió su declaración indagatoria. En este documento, Uliarte detalló que intentó detener el intento de asesinato contra la vicepresidenta y vinculó a Fernando Sabag Montiel, autor del hecho, con el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

La abogada Sabrina Mansilla presentó el escrito ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), el cual está preparando el juicio oral. Sin embargo, la intención era entregarlo a la fiscalía de Carlos Rívolo, donde se sigue la investigación sobre la presunta vinculación de Milman con el intento de magnicidio.

En el escrito, Uliarte afirmó: "Yo no sé por qué Nando (por Fernando Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás". Además, mencionó que Sabag Montiel está vinculado con la organización ultraderechista Revolución Federal.

La intención de Uliarte al presentar este escrito es desvincularse del ataque a Cristina Kirchner y mejorar su situación en la causa, por la cual ha estado detenida durante casi un año. También apunta a la posible "pata política" del atentado, sugiriendo una conspiración contra la Vicepresidenta. La jueza María Eugenia Capuchetti descartó al elevar el caso a juicio. Sin embargo, la única posibilidad que dejó abierta la magistrada fue la llamada "pista Milman".

En su declaración, Uliarte menciona que escuchó a Sabag Montiel hablar con una chica llamada Carolina, a quien él describió como la secretaria de un amigo que le estaba ayudando. También menciona que Sabag Montiel le dijo que no la celara por esta relación. Se especula si esta Carolina podría ser Carolina Gómez Mónaco, exmiss argentina y asesora cercana a Milman.

Uliarte también afirmó: "Yo nunca vi a (Gerardo) Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y generaran disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner. No estoy diciendo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar disturbios".

En la causa que se investiga, que incluye la pérdida de información de los celulares de Milman, se descubrió que Gómez Mónaco entregó un celular nuevo con poca información y se descubrió que tenía otro más. Este segundo celular era del mismo modelo que el que entregó el diputado de JxC, un iPhone 14 que salió a la venta después del atentado.

En cuanto a su relación con Revolución Federal, Uliarte afirmó: "Fui solo un día a la sede de Revolución Federal para vender copitos, y Fernando me llevó. Él formaba parte de todo eso, pero yo no. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal, nadie me conoce o, si me vieron, fue vendedora en algún acto, no porque me interesara el acto en sí, sino porque vendía bien".

Uliarte también reveló detalles sobre el comportamiento de Sabag Montiel, afirmando que él siempre decía que quería ver muerta a Cristina Fernández y que había arruinado al país. Sin embargo, Uliarte no creía que él realmente llevaría a cabo un atentado. Además, mencionó que en una ocasión, Sabag Montiel le mostró un arma que resultó ser de juguete, utilizándola para intimidarla. El caso sigue en desarrollo y se espera que se lleve a cabo el juicio oral en el Tribunal Oral Federal 6.