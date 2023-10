El exjefe del Ejército, César Milani, conversó con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer.

-"Milei no está en sus cabales para manejar el poder de un Estado".

-"Regalar las Malvinas, cerrar el Banco Central o cerrar el CONICET, no va a ser gratis".

-"Debido a los pocos soldados que tenemos, yo creo que se podría llegar a analizar un servicio militar obligatorio pago".

-"Comparto que hay que reconocer a las víctimas de las organizaciones guerrilleras".

-"Es una barbaridad meter al ejército en Rosario como dijo Bullrich. Las fuerzas armadas no están preparadas para intervenir en el marco interno".

-"Hay una gran parte militar que está con Milei".

-"No hablo con (Agustín) Rossi ni con Cristina Kirchner ni con ninguno del gobierno anterior. No soy Kirchnerista, soy peronista".

-"Rossi tiene un problema, tiene un temor permanente de que los medios digan algo de él".

-"Este gobierno es lamentable, como también es lamentable lo del gobierno de Macri".

-"He sido absuelto en dos causas que me armó la oposición cuando yo era Jefe del Ejército"

-"No me llama la atención que Villarruel me mencione".

-"Villarruel me menciona a mi porque ella es amiga de mucha gente que está condenada"..