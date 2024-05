Esta mañana, en Comodoro Rivadavia, un joven de diecisiete años fue asesinado durante un robo mientras esperaba el colectivo para ir al colegio. El agresor sigue prófugo.

Ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el barrio Ceferino, ubicado al sur de Comodoro Rivadavia. El adolescente estaba en una parada de colectivos en la intersección de la Avenida Rivadavia y Araucarias, frente a una rotisería, junto a una compañera de escuela, cuando fue abordado por un delincuente que le robó el celular.

De acuerdo con la información proporcionada por la División de Investigaciones Policiales (DIP), el joven fue apuñalado al intentar recuperar su teléfono siguiendo al ladrón. Esto fue lo que contó la joven que estaba con la víctima en el momento del robo. Ella relató que su compañero salió corriendo hacia el boulevard siguiendo al ladrón para recuperar su dispositivo, y en ese momento recibió varias puñaladas.

“Hubo un hecho de robo y a partir de un intercambio con uno de ellos, le arrebata una pertenencia (que sería su celular) al menor y fallece a consecuencia de esa pelea”, declaró el jefe de fiscales Marcelo Crettón, según reproduce el medio local ADNSUR.

El adolescente, que asistía a la Escuela 711 (ex Magisterio), fue trasladado de emergencia en un coche particular hacia una clínica privada, pero desafortunadamente falleció debido a las graves heridas. El agresor se fue corriendo y se dice que actuó a cara descubierta. También confirmaron que no se podrá contar con una cámara clave, de la escuela Ceferino, ubicada frente al boulevard donde sucedió el ataque, porque no está funcionando.