-"Recibo 60 o 70 mensajes diarios pidiendo ayuda, asesoramiento y cómo seguir con todo esto. La empatía de la gente nos ayuda a solucionar esto, un problema que debería solucionar la justicia".

-"Es una alegría que Lucio tenga su justicia, pero por otro lado la sensación amarga de la herida que nunca se cierra porque Lucio no está. Y la herida nunca se va a cerrar. Hace 2 años y 4 meses que pedimos que sean separadas las asesinas, en ninguna parte del mundo ninguna persona privada de su libertad vive con su pareja".

-"Gracias a (Patricia) Bullrich fue tomada esta decisión de separarlas; una fue trasladada a Luján de Cuyo, y la otra quedó en San Luis. Es muy acertada la frase de Bullrich, en ninguna parte del mundo alguien privado de la libertad convive con su pareja. Estas asesinas lograron vivir en pareja más de 2 años en la cárcel".

-"Yo soy pochoclero, pasar de eso a vivir esto te cambia la vida. Me cambió totalmente la vida, no sé si para bien o para mal, pero me la cambió. Es una promesa que le hicimos a Lucio, que íbamos a luchar para que no haya otro Lucio más. Vamos a seguir luchando hasta que no cambie el sistema de la vulneración de los derechos de los niños".

-"Todo el Estado falló completo, empezando por la jueza".

-"La vecina de ellas era tan cómplice como las asesinas, es culpable también ella. La policía golpeó la puerta enfrente de donde vivía Lucio, como le dijeron que no era ahí subió al patrullero y se fue".

-"A Lucio lo matan por ser varón, por interferir en la pareja y ellas querían estar solas. No les importaba estar en la cárcel, estaban juntas".

-"Se ve mucho la corrupción que hay en La Pampa, se cubren uno a otro. Cuando absolvieron a la jueza nosotros presentamos un recurso de 186 hojas, y lo rechazaron en 2 horas. Es imposible, lo rechazaron sin haberlo visto".

-"Si dejaban ese precedente asentado en La Pampa, perjudicaban a la jueza que fue absuelta: Ana Clara Pérez Ballester, la tercera asesina de mi nieto".

-"Es una vergüenza la justicia pampeana, la corporación judicial, el amiguismo que hay acá. Se tapan el rabo el uno al otro. Decidieron de 2 plumazos descartar el informe que hicieron los peritos de Buenos Aires y la perito forense, que coincidieron en que a Lucio lo matan por odio de género".

-"No estaba de acuerdo con el punto 5 de la Ley, que decía perspectiva de género, lo que yo pretendía era perspectiva de niñez".

-"La Ley se estaba dando con ideologías políticas y de género, cuando cambió la gestión pedí que suspendan esa Ley porque esa capacitación no servía para los chicos. Gracias a Dios la suspendieron, ya está próximo a terminar los contenidos para que salga una buena capacitación en defensa de los derechos de los niños".

-"Las maestras jardineras jamás se preguntaron por qué Lucio hacía los dibujos sin ojos y sin piernas, o por qué la última semana no hizo gimnasia por un dolor en la cadera".

-"Lucio entró 5 veces al hospital en 3 meses, quebrado, mordido, quemado por cigarrillos. El médico jamás hizo una denuncia".

-"Del año 2021 hasta 15 días después de que se aprobó la Ley Lucio tenemos 98 asesinatos de chicos más, y de esos, 38 son por parejas igualitarias".