Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, se presentó ante el fiscal con competencia electoral, Ramiro González, en Comodoro Py para prestar declaración testimonial en relación a la denuncia presentada por la fuerza política. La denuncia se refería a presuntas irregularidades en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta presidencial.

Durante su comparecencia, Viola aclaró que la presentación no fue una denuncia, sino un pedido para extremar los recaudos en el traslado de urnas con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en las elecciones. Asimismo, señaló que la denuncia se basó en comentarios en redes sociales y notas periodísticas, y se presentaron ejemplos de estos hechos.

El fiscal solicitó la documentación que respaldara los hechos denunciados, y Viola mencionó que Karina Milei había remitido tres imágenes por correo electrónico que respaldaban la denuncia. Además, se mencionó que en la categoría de Presidente, la alianza no había impugnado el escrutinio definitivo de las PASO ni de las elecciones generales.

El fiscal González también preguntó si la alianza había solicitado la apertura de urnas en algún distrito, a lo cual Viola respondió que no tenían información al respecto en la categoría Presidente, y que no tenía información sobre otras categorías debido a que no actuaba en las provincias.

El fiscal ahora deberá decidir si impulsa una acción penal en este caso, es decir, si encuentra elementos suficientes para iniciar una investigación formal.

La denuncia presentada por La Libertad Avanza hacía referencia a un supuesto "fraude colosal", que involucraba a integrantes de la Gendarmería y jefes regionales, quienes presuntamente cambiaban el contenido de las urnas y la documentación a favor del partido gobernante y de Sergio Massa, alterando el resultado electoral.

En este contexto, el fiscal González solicitó que se libre oficio a la Junta Electoral Nacional de cada distrito, a fin de requerir que se informen las denuncias presentadas al momento del escrutinio definitivo por parte de las agrupaciones.

El paso siguiente será la decisión que adopte el fiscal respecto a la acción penal en este caso.