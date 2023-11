Máximo Kirchner se presentará como querellante en la causa por espionaje ilegal

El diputado nacional y principal referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, anunció que se presentará en los Triubunales Federales de Comodoro Py para ser querellante en la causa que se investiga el espionaje ilegal a políticos por considerarse particular damnificado. En un comunicado público, el hijo de la Vicepresidenta de la Nación nombró a los abogados Elizabeth Gómez Alcorta y a Macros Aldazábal para que lo representen.

El comunicado señala: “Que habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado”.

La investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita a la que hace referencia Kirchner es sobre el contenido del teléfono de Ariel Zanchetta -expolicía que trabajaba como espía-, que determinó que se recababa información de manera ilegal sobre jueces, dirigentes políticos, sindicalistas y periodistas.