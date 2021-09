Es raro ver a la vicepresidenta Cristina Kirchner en un acto y que no pronuncie palabra, pero así fue. No parecía feliz de estar allí, tampoco lo parecía el presidente Alberto Fernández. Pero por fin, por primera vez desde el virulento conflicto post derrota en las PASO, se mostraron juntos.

El pretexto era presentar un proyecto de ley para fomentar la agroindustria, pero la idea era mostrar unidad, una unidad gélida, pero es lo que hay.

En definitiva habló el ministro del área, Julián Domínguez y el presidente de la Nación, que se refirió al proyecto: "No es una ley cualquiera. Es una ley construida con un criterio federal muy claro. Participaron gobernadores y universidades de todo el país. Grandes y pequeños productores. Todos han sido oídos. Es una ley que lo que más ayuda es al desarrollo integral de la Argentina. Quiere decir que la Argentina pueda avanzar y todos tengamos oportunidades de crecer y desarrollarnos. Nadie quiere un país en donde algunos ganen y otros pierdan. Necesitamos construir un país en el que todos ganen para que el desarrollo sea armónico. No hace falta que todos pensemos igual. Lo que no podemos discutir es la necesidad de avanzar, crecer y dar igualdad a una sociedad tan desigual como en la que vivimos”.