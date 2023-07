Javier Milei, precandidato a Presidente por la Libertad Avanza dialogó con Eduardo Serenellini sobre la actualidad política y económica del país.

"Argentina está estancada en los mismos niveles desde 2011. Hoy el dólar de mercado es 560 pesos, el tipo de cambio oficial es una estupidez. Hoy en en el país hay 53 tipos de dólar", aseguró.

"Tenemos los peores políticos del mundo y son los mismos de siempre. Me estuvieron operando con calumnias e injurias en el último mes y medio. Están involucradas personas cercanas a Bullrich", dijo el precandidato a Presidente por la Libertad Avanza. "El único que no me defraudó en Juntos por el Cambio es Macri".

“No se puede hacer una Argentina distinta con los mismos de siempre”, concluyó.