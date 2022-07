Armie Hammer fue el protagonista de cintas como Call Me by Your Name y El Llanero Solitario, pero en 2021 fue acusado de dos delitos aberrantes: violación y canibalismo. El actor inmediatamente se alejó de la vida pública.

Las denuncias de varias mujeres y una investigación policial llevaron al actor a abandonar varios proyectos, y a las grandes compañías a dudar de su viabilidad en taquilla luego de las declaraciones de supuestas víctimas.

Hammer fue expulsado de su agencia y distintas majors y directores decidieron prescindir de sus servicios. Perdió Shotgun Wedding, The Offer o Gaslit, Ahora, explican en la publicación Variety, que el actor está arruinado y que trabaja en un hotel de las Islas Caimán manteniéndose oculto de paparazzis.

A finales del mes pasado, se rumoreó que Hammer, que había sido visto en el Morritt’s Resort de Gran Caimán, en las islas Caimán del Caribe, con atuendo de conserje, trabajaba en el dicho hotel como uno de los mozos que ayudan a los clientes a hospedarse.