La separación del futbolista Rodrigo De Paul y la modelo Camila Homs sigue dando que hablar, después de que el jugador de la Selección Argentina comenzara un romance con la cantante Tini Stoessel.

Hora fue Camila quien envió un dardo envenenado a su ex, cuando explicó que tipo de hombre quiere para el futuro: “Hoy busco un hombre que sea caballero, que me haga sentir libre, que sea compañero, que me dé amor, que me haga sentir bien y que me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo”, dijo la modelo.

Además, los abogados de ambos tuvieron ya su segunda mediación y Homs comentó los resultados: "No pudimos llegar a un acuerdo, pero está todo bien. Yo reclamo lo que me corresponde", dijo Camila.