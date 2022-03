BBC. Después de que Chris, de 35 años, se declarara bisexual hace tres años, decidió que "no necesariamente quería vivir una vida heteronormativa". “Quería poder salir con hombres y mujeres simultáneamente durante toda mi vida”, dice Chris, quien no revela su apellido por motivos de privacidad. “Sentí que la monogamia me negaría algo de mí mismo”.

Durante la pandemia, Chris se mudó a una comunidad sexual positiva intencional en Brooklyn, Nueva York, un "espacio seguro" donde podía explorar más a fondo su relación con el sexo y la sexualidad. A través de esa comunidad, descubrió un curso llamado Open Smarter, que guiaba a los estudiantes a través de varios tipos de relaciones éticamente no monógamas . Ahí es donde escuchó por primera vez el término 'poliamor en solitario'. Rápidamente sintió que encajaba con su estilo de citas.

En esencia, el poliamor en solitario se refiere a las personas que están abiertas a salir o participar en múltiples relaciones significativas sin tener una 'pareja principal': una persona con la que están comprometidos por encima de todas las demás parejas. En cambio, el poliamoroso solitario podría verse a sí mismo como su propia pareja principal, evitando los objetivos típicos de una relación, como fusionar las finanzas o los hogares con una pareja, casarse y tener hijos.

Los poliamorosos solitarios representan una pequeña parte de los poliamorosos en general, muchos de los cuales tienden a tener o aspiran a tener una pareja principal, dice la educadora sexual y terapeuta Liz Powell, de 39 años, con sede en Filadelfia, por lo que es intrínsecamente difícil determinar qué porcentaje del total. la población está entablando relaciones de esta manera. Sin embargo, algunos estudios muestran que es más probable que las generaciones más jóvenes hayan entablado algún tipo de relación no monógama que las generaciones anteriores.

Según una encuesta de YouGov de 2020 a 1300 adultos estadounidenses, el 43 % de los millennials dijo que su relación ideal sería no monógama, mientras que solo el 30 % de la Generación X dijo lo mismo. En general, la investigación de 2016 que sintetizó dos estudios diferentes de EE. UU. mostró que el 20 % de los encuestados se involucraron en una relación no monógama consensuada en algún momento. Pero estos estudios no desglosan esos números por tipos específicos de relaciones no monógamas, por lo que es imposible decir cuántos de los encuestados se identifican con el poliamor en solitario.

Dado que los poliamorosos solitarios son una identidad minoritaria, abundan los conceptos erróneos sobre sus estilos de vida. Desde las personas que equiparan el poliamor en solitario con los monógamos que salen juntos hasta que encuentran "al indicado", hasta aquellos que lo consideran un movimiento egoísta o codicioso, como "tener tu pastel y comértelo también", hay una tendencia a pasar por alto los matices del término. definición. En última instancia, se reduce a salir de lo que se conoce como la "escalera mecánica de relaciones" heteronormativa y optar por una forma alternativa de participar en asociaciones románticas y sexuales.

La “escalera mecánica de las relaciones”

El término poliamor en solitario ganó popularidad con el blog Solopoly.net, escrito por la periodista Amy Gahran, bajo el seudónimo de Aggie Sez. Su primera publicación en el blog, publicada en 2012, se tituló " Montar la escalera mecánica de la relación (o no) ". Unos cinco años después, escribió un libro sobre el tema, Stepping Off the Relationship Escalator: Uncommon Love and Life.

Gahran define esta 'escalera mecánica' como "el conjunto predeterminado de costumbres sociales para la conducción adecuada de las relaciones íntimas"; en otras palabras, relaciones que golpean, o apuntan a golpear, marcadores de vida tradicionales, como mudarse con una pareja, fusionar finanzas, comprometerse, casarse y tener hijos.

“Tenemos estos puntos de referencia normalizados o señales de que una relación es seria”, dice Rachel Krantz, de 34 años, con sede en California, autora de Open: An Uncensored Memoir of Love, Liberation, and Non-Monogamy – A Polyamory Memoir. “Las personas poliamorosas solitarias tienden a evitar entrelazar su vida de esa manera con otra persona”.

Aunque la definición puede parecer restringida, hay muchas formas de ser 'solo poli'. Las personas poliamorosas solitarias tienden a ser alosexuales, dice Elisabeth Sheff, con sede en Colorado, autora de libros que incluyen The Polyamorists Next Door, lo que significa que tienden a experimentar deseo sexual, pero algunos son asexuales y mantienen múltiples relaciones no sexuales. También tienden a “valorar su independencia”, agrega Sheff, pero algunos tienen relaciones no románticas muy importantes en sus vidas que anteponen. “El padre soltero que prioriza a sus hijos sobre todas las demás relaciones podría ser poliamoroso solo”, dice Sheff, al igual que alguien que cuida a una persona con una discapacidad.

El poliamor en solitario tampoco tiene que ser para siempre. Uno podría identificarse como poliamoroso solo hoy, pero aun así terminaría entrando en una relación más tradicional con un hogar compartido o finanzas en el futuro; no tiene que ser una identidad fija para ser válido, dice un investigador y consultor sexual con sede en Nueva York. Zhana Vrangalova.

Chris, de hecho, expresa interés en algún día encontrar una pareja principal, pero dice que, mientras tanto, ser polivinílico en solitario “me permite tener citas, tener experiencias con personas, conocer a muchas personas diferentes y satisfacer algunas de mis necesidades. ”. Es similar a cuando salía monógamamente, agrega, "excepto que ahora le puse una etiqueta para comunicarle a la gente cuáles son mis intenciones".

Vrangalova, originaria de Macedonia, imparte el curso Open Smarter al que Chris asistió en Nueva York. Ella estima que alrededor de dos tercios de su clase son personas en relaciones, y un poco más de la mitad de ellos están en relaciones monógamas pero "tratando de averiguar si alguna versión de no monogamia sería adecuada para ellos". El resto ya está explorando varias formas de no monogamia y buscando más habilidades para ayudarlos a navegar mejor esas relaciones, o son solteros y buscan relaciones.

El poliamor en solitario no es adecuado para todos. Vrangalova hace que sus estudiantes tomen cuestionarios de personalidad para ayudarlos a determinar el estilo de relación que podría funcionar mejor para ellos. Estos cuestionarios hacen preguntas como "cuánta aventura y novedad" necesitan los encuestados, o cuánta seguridad necesitan en sus relaciones. Los poliamorosos solitarios, dice Vrangalova, “generalmente no necesitan mucha seguridad relacional”.

Sin embargo, el hecho de que alguien que se identifique como poliamoroso no necesite el mismo nivel de seguridad que alguien en una sociedad monógama a largo plazo, no significa que no pueda o no quiera formar vínculos profundos y duraderos con sus parejas. Para fomentar relaciones de confianza con sus parejas, la educadora sexual Powell, que se identifica como poliamorosa solitaria, dice que son muy sinceras con sus parejas potenciales sobre sus deseos y necesidades. “No voy a dejar de pedir [lo que quiero en una relación] solo porque me preocupa que me digas que no”, dicen. “Si la gente dice que no, dice que no, y averiguamos a dónde ir a partir de ahí”.

¿El antídoto para el “privilegio de pareja”?

Muchos de los estigmas que rodean al poliamor en solitario provienen de una falta general de comprensión de por qué alguien podría no querer una relación tradicional llamada "seria". Los estereotipos de las personas poliamorosas incluyen que son "egoístas, evitativos o [desordenados] de varias maneras", dice Vrangalova.

Además, el poliamor en solitario se caracteriza por su falta de adherencia a los puntos de referencia de la relación, como el matrimonio y los hijos, que también sirven como puntos de referencia de la edad adulta. “Las personas que consideramos 'adultos' están casadas y tienen hijos, comparten casas, comparten finanzas”, dice Powell. “Mientras que los 'adultos descarriados', como yo, que viven solos, solteros, son ejemplos de todo lo que está mal en la sociedad”.

Por supuesto, los adultos pueden vivir solos y ser autosuficientes con mucho éxito. Para aquellos que se identifican como polivinílicos solos, tampoco significa que "no les importen las personas", dice Sheff. “Simplemente no quieren organizar su vida centralmente en torno a una pareja romántica”.

Estos prejuicios coexisten con otra fuerza social conocida como “ privilegio de pareja ”. Esta frase de amplio alcance se refiere tanto a las ventajas que tienen las parejas en la sociedad sobre los solteros (como los beneficios económicos del matrimonio y la pareja) como a la actitud de que, por ejemplo, en una relación poliamorosa se debe priorizar el éxito de la pareja principal. Todas las acciones de los demás socios deben tomarse teniendo en cuenta esa relación principal.

Estos estigmas y expectativas sociales pueden presentar obstáculos para las personas que se identifican como polivinílicas solitarias. Cuando Powell estaba en una relación poliamorosa en Savannah, Georgia, EE. UU., alrededor de 2014, intentaron encontrar un terapeuta que no afirmara la monogamia, pero fue en vano. Eso los impulsó a llenar el vacío, y Powell abrió su propia práctica privada dirigida a personas que se identificaban como no monógamas, queer, pervertidas y/o trans.

Incluso en los círculos de psicología, sigue habiendo escasez de conocimiento sobre el poliamor, y mucho menos sobre el poliamor en solitario. Sheff es parte de la División 44 , un subgrupo de la Asociación Estadounidense de Psicología que trabaja para desarrollar materiales educativos sobre el poliamor para consejeros y terapeutas.