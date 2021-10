El UWC Atlantic College, el internado galés al que asisten a la princesa Alexia de Holanda y la princesa Leonor de España, celebró la “Semana Queer” para dar visibilidad a los jóvenes identificados con el colectivo LGTBIQ +.

Alexia de 16 años acaba de ser enviada a ese prestigioso colegio, pero sus padres los reyes (la reina es la argentina Máxima Zorreguieta) se espantaron cuando vieron a su hija en las fotos de la fiesta, con top rojo de encaje, algo totalmente inviable para el p rotocolo r eal , posando con sus amigas con indumentarias similares.

El medio holandés Ditjes en Datjes no dudó en publicar las imágenes, haciendo caso omiso a las regulaciones impuestas desde la corona holandesa acerca de la intimidad de la familia real.

Luego, la foto fue replicada, más tarde, en varios medios y si bien es cierto que Alexia es conocida por la poca importancia que le da a estas cosas, no es el caso de sus padres, quienes hace más de 20 años hicieron un pacto con los medios para poder llevar a cabo una vida lo más normal posible.

De acuerdo con este compromiso, no se pueden publicar imágenes no deseadas de los Orange y, en el caso de que no se cumpla, las autoridades pueden aplicar penas judiciales, algo que ya ocurrió en 2014 cuando la revista Nieuwe tuvo que pagar mil euros por publicar fotos de la princesa Amalia jugando al hockey.