El Papa Francisco ha dicho que los hombres que cometen violencia contra las mujeres se involucran en algo que es “casi satánico”. Hizo el comentario, uno de los términos más fuertes que ha usado para condenar tal violencia, durante un programa transmitido el domingo por la noche en la cadena italiana TG5 en el que conversó con tres mujeres y un hombre, todos con antecedentes difíciles.

“El número de mujeres que son golpeadas y maltratadas en sus hogares, incluso por sus maridos, es muy, muy alto”, dijo en respuesta a una pregunta de una mujer llamada Giovanna, víctima de violencia doméstica.

El Papa Francisco dijo que Europa no había prestado atención a las lecciones de la historia durante su discurso del domingo a las personas en un campo de migración. “El problema es que, para mí, es casi satánico porque se está aprovechando de una persona que no puede defenderse, que solo puede [intentar] bloquear los golpes”, dijo el Pontífice.

Desde que comenzó la pandemia de Covid-19 hace casi dos años, el Papa se ha pronunciado varias veces contra la violencia doméstica, que ha aumentado en muchos países desde que los encierros dejaron a muchas mujeres atrapadas con sus abusadores.

Las cifras policiales publicadas el mes pasado mostraron que hay alrededor de 90 episodios de violencia contra las mujeres en Italia todos los días y que el 62% fueron casos de violencia doméstica.

El Papa dijo que las mujeres que fueron golpeadas y abusadas no habían perdido su dignidad. “Veo dignidad en ti porque si no tuvieras dignidad, no estarías aquí”, le dijo a Giovanna. Pasando a otros ejemplos de miseria humana, escuchó a una mujer sin hogar hablar de la vida en la calle y a un hombre que intentaba recuperarse después de 25 años en la cárcel