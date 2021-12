T Mark Taylor, artista y diseñador de juguetes de la franquicia He-Man and the Masters of the Universe, así como de las Tortugas Ninja mutantes adolescentes, murió de insuficiencia cardíaca en su casa en el sur de California. Tenía 80 años.

He-Man fue el musculoso líder de la franquicia Masters of the Universe del fabricante de juguetes Mattel, que luego generaría una serie animada que se convirtió en un elemento básico para los niños.

He-Man podría haber sido conocido como un enorme guerrero superhéroe, pero también se hizo famoso dentro de la comunidad LGBTQ +, que vio paralelos en la vida secreta del Príncipe Adam, el alter ego de He-Man.

Como en el caso de muchos esfuerzos creativos, muchas manos dieron forma a la franquicia. Taylor ha dicho que los prototipos se remontan a su propia infancia cuando fantaseaba con ser "el próximo héroe". Dijo que basó el concepto de He-Man en su visión de los hombres de Cro-Magnon, así como de los vikingos.

Mattel vendió más de 70 millones de figuras de acción de su colección Masters of the Universe dentro de los 30 meses posteriores a su llegada a las tiendas hace casi 40 años, según The New York Times.