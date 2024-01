El reconocido actor alemán Christian Oliver falleció el jueves pasado en un accidente de avioneta en la isla privada de San Vicente y las Granadinas, en el Caribe, aunque la noticia trascendió en las últimas horas. Oliver, de 51 años, se dirigía con su familia hacia la isla de Santa Lucía en un paseo familiar cuando tuvo lugar el fatal suceso. Además del actor y sus hijas, Madita Klepser, de 10 años, y Annik Klepser, de 12 años, también falleció el piloto Robert Sachs.

El accidente aún está bajo investigación, ya que no se ha determinado la causa exacta. Según informes policiales, la aeronave partió del Aeropuerto James Mitchell en Bequia, territorio de San Vicente y las Granadinas, y minutos después se estrelló a una milla náutica al oeste de Petit Nevis. La Guardia Costera de San Vicente fue la encargada de rescatar los cuerpos.

Christian Oliver, nacido en Celle, Alemania, se trasladó a Estados Unidos a los 21 años para seguir su sueño de convertirse en modelo y actor. A lo largo de su carrera, participó en numerosas producciones cinematográficas, entre ellas Indiana Jones y el dial del destino (2023) y Meteoro (2008), así como en series televisivas como Sense8, Inspector George Gently, The Baby-Sitters Club, Saved by the Bell: The New Class y Alarm für Cobra 11. Según el sitio IMDB, Oliver acumuló 63 créditos actorales, destacándose por su participación en películas como Intriga en Berlín (2006) y Operación Valquiria (2008).

La trágica noticia del fallecimiento de Christian Oliver ha conmocionado a la comunidad cinematográfica y a sus seguidores en todo el mundo.