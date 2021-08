La invasión de carpinchos en country Nordelta de la localidad de Tigre, generó toda clase de debates, pero en la mayoría de los casos la gente se expresó a favor de dichos animalitos.

Pero si las defensas no fuesen suficiente, tanto Nicole Neumann como Silvina Escudero sacaron la cara por los pequeños peludos. Nicole es una reconocida defensora de todo animalito que anda por ahí y Silvina se expreso contunedente.

"Te voy a contar bien qué es lo que está pasando, porque el tema me tiene muy enojada. Los que vivimos en Nordelta sabemos muy bien que siempre acá hubo mucha fauna y es uno de los atractivos de vivir acá. No solamente hay carpinchos sino un montón de aves diferentes, nutrias y muchos más animales que uno ve de manera mundana. Al invadir su lugar, los carpinchos no tienen más depredadores ya que sus depredadores son los yaguaretés y las anacondas. Pero ya no viven más acá esos animales, entonces cuando un animal no tiene su depredador, crece en cantidad", dijo, estudiosa del tema, Escudero.

El tema es que los carpinchos se ganaron dos ardientes defensoras que no están dispuestas a dar el brazo a torcer. Ahora sí.