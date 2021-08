La actriz Thelma Fardín, quien se transformó en un símbolo de lucha contra la violencia contra las mujeres después de haber denunciado a su compañero de elenco Juan D'hartés por violación cuando solamente tenía 16 años y ambos formaban parte del elenco de la obra Patito Feo, salió a apoyar la denuncia contra Ricardo Bussi.

Con un video en su cuenta de la red Instagram, Fardín dijo que: "Lupe denunció a Ricardo Bussi más de once veces. Ratificó, tuvo que contar una y otra vez la historia. Nos piden que vayamos a la Justicia, pero no hacen nada. No solo eso, sino que recibió amenazas del comisario Ramón Ardiles".