La muerte de la "diversión obligatoria" en la oficina

Por Kate Morgan para BBC. Es una verdad universalmente reconocida que no hay nada mejor que una fiesta con pizza, excepto tal vez un helado social. Las excursiones también son muy divertidas. Y no se puede superar una buena actividad extracurricular.

Son los mejores, eso sí, si estás en tercer grado. Si usted es un adulto que se ve obligado a asistir a un ejercicio de trabajo en equipo, ir a una hora feliz después del trabajo o celebrar en una sala de conferencias con sus colegas para que no lo vean como "no un jugador de equipo", en su mayoría son los el peor.

Durante más de dos años, una reorganización total de la cultura de la oficina ha desterrado efectivamente la diversión forzada de la era anterior a la pandemia. Mucha gente ha asistido a algún tipo de actividad virtual de formación de equipos o a la hora feliz de Zoom, por supuesto. Pero, en general, los trabajadores se han ahorrado las celebraciones de cumpleaños mensuales obligatorias, los tragos fuera de horario y las salidas a carreras de obstáculos.

Y ahora, aunque algunas empresas llaman a los empleados a la oficina, la 'diversión' en el trabajo ya no es lo que solía ser. En un entorno híbrido, es difícil reunir a todos. Además, una realineación de prioridades impulsada por una pandemia significa que muchas personas quieren estar en casa con sus familias lo más rápido posible después del trabajo, maldita sea la etiqueta láser que levanta la moral.

Pero si bien la fiesta obligatoria en la oficina puede haber tenido su último suspiro, un nuevo tipo de diversión en el trabajo es más importante que nunca. Los eventos a los que las personas realmente quieren asistir son una forma útil de facilitar la vinculación del equipo y de brindar a aquellos que prefieren permanecer en su mayoría remotos una buena razón para volver a unirse a sus colegas. Las empresas inteligentes están trabajando para identificar los tipos de trabajadores 'divertidos' que realmente les gustan: las cosas a las que se presentarán porque quieren, no porque tengan el brazo torcido.

Sin paciencia para las fiestas

Durante décadas, las empresas, para bien o para mal, han estado trabajando para hacer que sus oficinas sean lugares divertidos para estar, dice Paul Lopushinsky, fundador de la consultora Playficient con sede en Vancouver, Columbia Británica.

“Durante los últimos 20 o 25 años, hemos visto el aumento de estos beneficios que nadie había considerado antes”, dice Lopushinsky. Piense en pufs, salones coloridos, juegos de arcade y mesas de ping-pong, así como áreas comunes con grifos de cerveza y cerveza fría. “Lo llamamos 'la oficina del jardín de infancia', donde se parece más a un aula de jardín de infantes que a un lugar de trabajo. Comenzó con las principales empresas de tecnología, y esa es la cultura que la gente comenzó a copiar”.

Pero siempre ha habido algo un poco insidioso en esos beneficios, agrega Lopushinsky. “Esa cultura no se trata realmente de diversión; se trata de hacer que la gente se quede más tiempo. Ahí es cuando tienes la mesa de ping-pong, la cerveza de barril. Ahora se espera que te quedes después del trabajo para la hora feliz. Nunca fue obligatorio, pero si la gente no lo hacía, se usaba en su contra, como, 'no eres un jugador de equipo'".

Incluso en oficinas sin cosas como piscinas de bolas gigantes , ha persistido durante mucho tiempo una cultura de diversión forzada. Y aunque algunos extrovertidos y expertos en redes pueden disfrutarlo genuinamente, muchos otros lo han rechazado durante mucho tiempo. “Nadie quiere que le digan, '¡es el día de la camisa hawaiana!', y luego eres un paria si no participas”, dice Adrian Gostick, entrenador de liderazgo ejecutivo y coautor de una serie de libros sobre empleados. compromiso.

La participación por obligación crea un “culto corporativo”, según Lopushinsky, “donde es casi un adoctrinamiento. Terminas con sonrisas falsas. 'Oh, sí, por supuesto, es genial aquí, me encantan estas actividades'. Es una cultura de armonía con mucha desarmonía debajo de la superficie”.

Al eliminar los adornos en torno al trabajo (los compañeros de escritorio, las reuniones en la sala de conferencias y los almuerzos de trabajo), la pandemia ayudó a muchos a darse cuenta de que trabajar de manera efectiva no necesariamente requiere campanas y silbatos. También trajo a primer plano la cuestión del equilibrio entre la vida laboral y personal, lo que llevó a los trabajadores a exigir nuevos niveles de flexibilidad de sus empleadores.

Y así como cambió todo lo demás, la pandemia también ha forzado un cambio en la diversión en la oficina. En resumen, dice Gostick, ha hecho que las personas sean mucho menos propensas a hacer cosas que no quieren hacer.

“Creo que la pandemia nos ha vuelto un poco más enojados, un poco más cínicos en general, y la gente simplemente ya no tolera las cosas que considera molestas”, dice. Por lo tanto, muchos estaban desilusionados por las actividades virtuales de creación de equipos organizadas por gerentes desesperados por mantener a las personas comprometidas.

Pero eso no significa que los colegas dejaran de conectarse por completo, dice Lopushinsky. Simplemente comenzaron a hacerlo de maneras que realmente encontraban agradables. “Por otro lado, la pandemia también condujo al surgimiento de más iniciativas dirigidas por los empleados”, dice. Los eventos de formación de equipos y la 'diversión' dejaron de ser de arriba hacia abajo. “Los empleados dirigían una clase de yoga Zoom o una clase de cocina para sus colegas. Es un cambio interesante, lejos de 'tienes que hacer esto' y hacia '¿qué es lo que realmente quieren hacer?'”.

Gostick vio surgir una tendencia similar entre sus clientes a medida que avanzaba la pandemia. One, una importante corporación estadounidense, comenzó a realizar fiestas semanales de "vino y lloriqueo" en Zoom. Son como las cuatro de la tarde de un viernes. Si quieres tomar una copa puedes, o no, lo que sea. Pero vienes y te quejas de la semana”, dice Gostick. “Es una hora, y todos se quejan y hablan de sus terribles clientes y de sus irritantes jefes”.

En lugar de crear un ambiente tóxico o negativo, agrega Gostick, los eventos de vino y lloriqueo permiten a los trabajadores desahogarse, dejar de lado las frustraciones de la semana, prepararse para disfrutar el fin de semana y, en última instancia, sentirse más renovados el lunes por la mañana. Es un tipo auténtico de diversión que los empleados siguen adoptando cuando regresan a la oficina.

“Las empresas saben que deben buscar formas de unir a las personas que se sientan más auténticas”, dice. “No se trata solo de planear una fiesta. Se trata de hacerlo significativo y hacer que la gente realmente quiera estar allí”.

Dar a los trabajadores una buena razón para volver

A día de hoy, tras más de dos años de teletrabajo, un gran número de personas ya no quiere volver a una oficina física. En los EE. UU., según un estudio de Pew Research de febrero de 2022, cerca del 60 % de las personas que han estado trabajando desde casa preferirían seguir haciéndolo. En el Reino Unido, esa estadística es aún más cruda.

Los empleados a los que se les ordena regresar, dice Gostick, es probable que simplemente renuncien. Entonces, dice, las empresas necesitan formas de "atraer a la gente".

Y ciertamente lo están intentando. Las empresas están ofreciendo de todo, desde camiones de comida y camisetas gratis hasta, en el caso de Google, una actuación privada de Lizzo . Pero si bien tales celebraciones pueden atraer a una multitud, ese entusiasmo se desvanece cuando llega el momento de volver a sus escritorios.

“Uno de mis clientes construyó una gran oficina nueva durante la pandemia y finalmente la abrieron hace unos meses y tuvieron una gran fiesta”, dice Gostick. “Tenían como el 90% de las personas que se presentaron. Todos la pasaron muy bien, y estaban muy emocionados de verse. Pero luego, el lunes, tal vez llegó el 10% de las personas. Las personas están desesperadas por verse, pero aún prefieren trabajar de forma remota”.

Las fiestas llamativas pueden funcionar al principio, pero las empresas necesitan una estrategia divertida a largo plazo, dice Gostick; maneras de crear diversión que sean lo suficientemente significativas para que las personas quieran participar y lo suficientemente convincentes para que regresen. “Es un cambio de, 'Todos se reúnen, es el cumpleaños de Stan y hay pastelitos', a reunirse de una manera significativa”, dice Gostick.

Eso significa continuar con los eventos, como un viernes de vino y gemidos, que fueron populares y útiles durante la pandemia, y planificar otros que no requieran que las personas se queden después del horario laboral, o que inviertan tiempo y energía que les gustaría gastar en otro lugar. . También significa entender que hay algunas personas que simplemente no vendrán, y no guardarles rencor.

La otra mitad de esa ecuación, por supuesto, es que no se puede forzar. "Tiene que ser sin culpa, sin obligación", dice Gostick. “Tienes que darle a la gente la opción de no participar”.

Eso también es un beneficio para la gerencia, agrega Lopushinsky. Si el objetivo final de la diversión en la oficina es facilitar la unión del equipo, funcionará mucho mejor si nadie se siente obligado a asistir. “Ese tipo de reunión tiene el impacto más positivo de todos modos. Es la unión del equipo lo que ocurriría naturalmente, en lugar de forzarlo”.

Después de la pandemia, la gente anhela más que nunca pasar un buen rato y la compañía mutua, dice Gostick, “y, sin embargo, la estúpida 'diversión' de la oficina de antaño ha pasado por completo. Nos damos cuenta, quizás más que antes, de que cada minuto de nuestro tiempo es precioso. Si nuestros jefes lo quieren, tienen que usarlo sabiamente”.