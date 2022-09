La China sobre Rusherking: "me valora como mujer, como madre y como profesional"

Eugenia “la China” Suárez, escribió un extenso posteo en sus redes sociales, dedicado a su novio, el cantante Rusherking, en el que detalla cada una de las cosas que la enomaroaron de su nueva y joven pareja.

La actriz relató: “Me enamore de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él”, empezó detallando.

Pero además, indicó: “Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”, siguió describiendo.

Además, “La China”, siguió enlistando virtudes: "Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca", siguió mostrándose totalmente enamorada de su novio.

De ser así, estimada “China”, aproveche a ser feliz.