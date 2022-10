Fuerte posteo de Fardín después de la declaración de Darthés

Thelma Fardín asistió a la declaración (vía internet) de su agresor Juan Darthés en Brasil, por el proceso que se le sigue por violación, cuando la actriz tenía solo 16 años. La acompañaron la colectiva Actrices Argentina y algunos miembros de Amnustía Internacional y Fardín se mostró muy agradecida.

“Ayer pensaba en cuantas personas entran y salen solas del juzgado después de tener que escuchar declarar (mentir) a su abusador. GRACIAS POR NO DEJARME SOLA NUNCA”, escribió Thelma.

Por otro lado, la actriz aseguró que: “Hoy estoy exhausta, pero convencida de que debemos recorrer los caminos judiciales para que el mensaje deje de ser la impunidad. No pueden hacer con nuestros cuerpos lo que quieran. No nos van a callar a fuerza de querer demonizarnos. Quieren cambiar la historia e instalar que los malos somos quienes denunciamos. Que el problema somos quiénes alzamos la voz y decimos basta a un flagelo que no queremos para nadie más”.

Por otro lado, indicó que: “No buscamos venganza, solo esperamos un mensaje claro por parte del sistema, la sociedad y la justicia que diga BASTA a los abusos. Este juicio ya sentó precedente en la región porque tiene la colaboración de tres países. Con la fuerza y la seriedad que eso implica (aunque intenten banalizarlo)”.

Asimismo, Thelma escribió que: “Han querido durante todo este tiempo evadir la justicia y embarrar la cancha, pero seguimos firmes y fieles a nuestros principios, que son de amor. Queremos un mundo sin violencia, sin abuso, sin estigmatización ni estereotipos de género para las víctimas. Gracias por seguir acá, aunque los tiempos sean eternos y hagan difícil sanar, su apoyo me llena de fuerza y esperanza”.