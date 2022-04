Erika Mitdank dijo que esta deprimida y que "cada día es eterno"

Erika Mitdank, la modelo que saltó a la fama como novia del ya fallecido Ricardo Fort, manifestó en los últimos días que sufre una fuerte depresión.

Después de Fort, Erika tuvo vínculos sentimentales con Matías Di Chiara, Matías Gainza Eurnekián y actualmente comparte sus días con el instructor de fitness, Enzo Pérez, con el que se muestra en sus redes sociales.

Pero Mitdank tuvo una infancia complicada. Su mamá sufría esquizofrenia y era muy agresiva. "Tenía ataques que empezaba a gritar, te quería pegar. A mí me pasó muchas veces que me quiso matar. Cuando tenía 17 años me acuerdo que estaba sola con mi hermanito, lo agarré como pude y me escapé”, contó en una entrevista.

Ahora, a un año de la muerte de su madre, abrió su Instagram a las preguntas de sus seguidores y ante la consulta sobre si estaba bien, fue contundente: "La verdad que no, hace un año antes de que muera mamá empecé con una depresión que hasta el día de hoy sigo teniendo y tratando", aseguró.

Luego, ante diversas preguntas, Erika siguió contando su situación. Preguntada sobre si estaba separada de su pareja indicó que: "No, el es quien me mantuvo arriba todo este tiempo... pero no es fácil llevar a una persona depre adelante, así que eso a veces afecta", y continuó con su estado de salud: " Hago terapia, tomo medicación y no me da verguenza decirlo" e indicó que: "No estoy en condiciones de trabajar, mi cabeza no ayuda... pero sé que me haría bien! En algún momento volveré".