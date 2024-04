Al menos 40 pingüinos fueron hallados muertos en orillas de las distintas playas de Mar del Plata. El tema preocupa a las autoridades, aunque los especialistas indican que es un "efecto estacional" y aseguran que "seguirán apareciendo". Los ejemplares aparecieron en las playas de Camet, en la zona norte de la ciudad balnearia, y también cerca del sur, en la costa de Punta Mogotes.

"Todos los años en esta época se da este fenómeno, especialmente en ejemplares juveniles. No se sabe bien a qué se debe, ya que hay varios factores: uno es el cambio climático, otro es la falta de comida, y en muchos casos, hay animales que no llegan a la adultez por problemas físicos o de salud", explicó Juan Lorenzani, titular de la Fundación Fauna Argentina.

El especialista detalló que lo ocurrido es "algo frecuente a esta altura del año": "Este fenómeno se produce cuando emigran de sur a norte, hasta la próxima vez que anidan entre agosto y septiembre", compartió. Y agregó: "En ese trayecto, hasta que regresan para Punta Tombo, muchos animales salen a la costa. En algunos casos lo hacen desnutridos o afectados por los cambios en el clima", contó. Y resaltó: "Eso sí, en los últimos 15 años se está repitiendo con mayor continuidad".

Entre los motivos que ocurren estas muertes de pingüinos, el especialista especificó: “Que terminen en las playas puede ser porque no encuentran la comida en su ruta marítima. Esto se puede dar por sobrepesca o por el cambio climático. O también puede ser otro factor que tenga que ver con la selección natural. En todas las especies de animales no sobreviven un 100%. Siempre hay un porcentaje que no llega a la adultez”, detalló.

Lorenzani explicó que hace poco más de un mes atrás, un pingüino juvenil apareció muerto en la costa marplatense. Fue ubicado en la playa que da a la zona de Constitución. "Fue un preanuncio de lo que ahora está ocurriendo. Ese ejemplar chiquito salió un tiempo antes, probablemente por desnutrición", completó.