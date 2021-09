La firma Zimperium zLabs, una empresa especializada en ciberseguridad, descubrió un nuevo ataque cibernético que hasta el momento ha afectado a más de 10 millones de personas cuyos dispositivos cuentan con Android como sistema operativo. Los ataques se han realizado con aplicaciones del sistema operativo móvil de Google como fachada, registrando hasta la fecha cientos de millones de euros robados por el virus responsable de este hackeo.

“Si bien las estafas típicas de servicios premium aprovechan las técnicas de phishing, esta estafa global específica se ha ocultado detrás de aplicaciones maliciosas de Android que actúan como troyanos, lo que le permite aprovechar las interacciones del usuario para aumentar la propagación y la infección”, explica la empresa por medio de un comunicado oficial.

Según la información de la compañía, el modus operandi de este malware es sencillo: el usuario descarga la aplicación a su celular y sin darse cuenta el virus troyano inicia su tarea en el dispositivo suscribiéndose a un servicio premium. Sin embargo, muchas veces sin notarlo mes tras mes empieza a recibir cobros automáticos por el fraudulento servicio haciéndolo perder dinero de forma paulatina.

“La evidencia forense de este ataque de troyano Android activo, que hemos llamado GriftHorse, sugiere que el grupo de amenazas ha estado ejecutando esta campaña desde noviembre de 2020. Estas aplicaciones maliciosas se distribuyeron inicialmente a través de Google Play y tiendas de aplicaciones de terceros”, añadió Zimperium.

Asimismo, los expertos encargados del hallazgo aseguraron que en cuanto descubrieron lo que estaba sucediendo con GriftHorse notificaron a Google del problema. Tras verificar lo sucedido, el gigante tecnológico eliminó inmediatamente las aplicaciones infectadas con el troyano de su catálogo en Google Play Store.

No obstante, aunque así parezca, Google no tiene el control de todo el internet por lo que aún no ha podido acabar totalmente con estas aplicaciones que aún residen en algunos “repositorios de aplicaciones de terceros no seguras”. En síntesis, aunque Google ya haya tomado cartas en el asunto en su tienda móvil, no puede hacer nada frente a las tiendas de terceros que existen en la web y a las que ingresan cientos de personas a diario.