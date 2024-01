La periodista Mónica Gutiérrez vivió un acalorado momento cuando apareció un hombre desnudo, tapándose sus partes íntimas, mientras estaba en una entrevista con Verónica Lozano. Tras los memes y el impacto que tuvo el video, la conductora habló y dijo lo que nadie se imaginaba: "Se hizo largo"

“Primero pido disculpas públicas a la audiencia. Me lo tomo con humor ¡qué más puedo decir! La gente de Telefe me llamó para hacer el Zoom sobre la hora y no tenía margen de tiempo para irme a otro lugar de la casa. Yo estaba leyendo en mi cuarto, entonces me vestí, me maquillé, armé la locación con un trípode y le dije a Alejandro que se vaya y él se metió en el baño".

"El Zoom se hizo largo y en algún momento necesitó salir de ahí. Pero él nunca supo que salió en cámara, después le dije yo y él no es un tipo de tele. Pero como todo se armo rápido, tuvo un debut inquietante. Él no se enteró, porque yo tampoco me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que un momento una productora durante una pausa me preguntó si quería aclarar algo. Yo no entendía qué tenía que aclarar, hasta que me mandó el video de ese momento y le dije que aclaremos, obvio", sumó.

Por último, Mónica aclaró que el hombre que apareció en el video es Alejandro Gawianski, su marido y padre de sus hijos: