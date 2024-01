“Milei debería pasar menos tiempo en Twitter y más en la realidad”, sostuvo el Senador de la UCR Martín Lousteau.

“Si no, no celebra una inflación del 25%”, insistió el legislador nacional sobre lo que considera que es la pérdida de noción de la realidad que padece el presidente. “Es evidente que él no está solventando de su bolsillo el gasto cotidiano porque sino se daría cuenta de lo que es”.

"El radicalismo es el bloque que más ha trabajado y escuchado a los afectados por la Ley Ómnibus y trabajamos en modificaciones que se necesitan para lidiar con la situación económica", aseguró.

“No queremos tocar a los jubilados y privatizar sin decir cómo. El poder ejecutivo quedó en enviar una lista de lo que aceptaba y de lo que no. El Presidente pasa un excesivo tiempo en las redes y poco tiempo en la realidad”.