Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Chascomús (Intech, Conicet, Unsam) ha publicado un estudio en la revista científica Cancer Gene Therapy, perteneciente al grupo Nature, en el que se destaca el potencial antitumoral de una proteína descubierta en 2013 en ese espacio de investigación. El trabajo revela la capacidad de esta proteína para revertir la fibrosis en varios órganos, lo que sugiere que podría ser utilizada en el desarrollo de futuras terapias oncológicas.

La proteína, denominada Brecept, es una proteína recombinante compuesta por la fusión de TβRII-SE (descubierta por el equipo del Intech) y una porción de anticuerpo humano (Fc). El estudio demostró que Brecept inhibe la acción de TGF-β, una molécula presente en todos los órganos pero exacerbada en tejidos cancerígenos. Los investigadores observaron que Brecept modifica proteínas en las células involucradas en la formación de tumores, promueve la muerte celular programada, y frena la multiplicación y migración de células cancerígenas.

Las pruebas in vivo en ratones implantados con células de cáncer de colon tratadas con Brecept mostraron resultados prometedores. Algunos tumores no se desarrollaron, y en otros casos, su tamaño fue significativamente reducido en comparación con un grupo control no tratado con Brecept.

Este trabajo se realizó en el marco de RadBio S.A.S., una empresa de base tecnológica del Conicet creada en 2018, que tiene como objetivo abordar enfermedades crónicas complejas y desarrollar fármacos biotecnológicos para tratarlas. La startup se encuentra en el proceso de completar los requisitos regulatorios que les permitan evaluar el efecto de Brecept en estudios clínicos en humanos.

Si bien este es un paso prometedor en la investigación oncológica, es importante tener en cuenta que el camino hacia el desarrollo de nuevos fármacos es largo y costoso, con solo una pequeña proporción de candidatos a drogas llegando a ser probados en ensayos clínicos y menos aún obteniendo la aprobación de las autoridades regulatorias.

En resumen, el estudio realizado por el equipo del Intech presenta hallazgos prometedores en el campo de las terapias oncológicas, abriendo la puerta a futuras investigaciones y desarrollos en el tratamiento del cáncer de colon y otras enfermedades relacionadas con la fibrosis.