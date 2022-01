En una primicia médica, los médicos de Maryland han trasplantado un corazón de cerdo modificado genéticamente a un paciente humano en un último esfuerzo por salvarle la vida.

Los médicos del centro médico de la Universidad de Maryland dijeron el lunes que el paciente estaba bien tres días después de la cirugía altamente experimental, aunque es demasiado pronto para saber si la operación ha sido un éxito.

No obstante, el trasplante marca un paso en la búsqueda de décadas para utilizar algún día órganos animales para operaciones que salvan vidas. Los médicos dijeron que el trasplante mostró que un corazón de un animal genéticamente modificado puede funcionar en el cuerpo humano sin un rechazo inmediato.

El paciente, David Bennett, de 57 años, un manitas, sabía que no había garantía de que el experimento funcionara, pero se estaba muriendo, no era elegible para un trasplante de corazón humano y no tenía otra opción, dijo su hijo.

“Era morir o hacer este trasplante. Quiero vivir. Sé que es un tiro en la oscuridad, pero es mi última opción”, dijo Bennett un día antes de la cirugía, según un comunicado proporcionado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.