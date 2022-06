Camila Homs fue con todo contra su ex Rodrigo de Paul

La separación entre el futbolista de la Selección Rodrigo De Paul y la madre de sus hijos Camila Homs, fue por demás conflictiva, por el romance, ya "blanqueado" entre el jugador y la cantante Tini Stoessel.

La bronca de Homs y su familia es fuerte y no pierde oportunidad de darle duro a su ex, aunque de forma subrepticia. Es que Camilia fue madre de la segunda hija de De Paul hace menos de un año y no esperaba este desenlace.

En díalogo con Los Ángeles de la Mañana hace pocos días, la modelo explicó que: "Una separación no es nada fácil, estoy tratando de pasar este momento. Estoy haciendo cosas que me gustan, acompañada, así que bien", trató de sobrellevar las cosas.

Pero las cosas no son tan sencillas y el dolor de Homs, se deja ver periódicamente. "No voy a hablar públicamente de las cosas difíciles que me pasan, pero cualquier persona sabe que una separación no es nada fácil. Si quieren preguntarme cosas personales les digo lo que quieran, pero de ese tema nada", había dicho.

El propio Ángel De Brito, salió a hablar de unos polémicos likes en Instagram que Camila le dio a los cfríticos de su ex. "Ya es hora de que se dé sus gustitos, soltera y hermosa y con unos hijos hermosos. Gózate la vida y disfrutá todo lo que puedas. Sacale el jugo", fue el primer comentario al que la modelo le dio 'me gusta'.

Pero además la ex del hombre de la Selección le puso un complicado "me gusta" a un comentario donde tratan de cholulo a De Paul: "Salió ganando Cami en esta. Se sacó de encima un cholulo busca fama, a cualquier precio. Esta chica lo bancó cuando no lo conocía ni la madre", respaldo Camila. Fuerte. Fuertísima.