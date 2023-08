La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio dialogó con Eduardo Serenellini en Pulso Continental sobre la actualidad política y económica del país y de las medidas que tomará en caso de ser presidenta.

''Si vos abrís la economía de un día para el otro, generas desempleo. Hay que hacer las cosas con responsabilidad'', explicó. ''El país necesita cosas simples, no tener inflación, tener seguridad cada vez que salís de tu casa, salud, educación, una vida normal'', dijo Patricia Bullrich.

''Tuve 300 alertas de saqueo en los 4 años que estuve, pero nosotros teníamos un protocolo de actuación para que las cosas no sucedan", aseguró.

Acerca de si en el gobierno de Mauricio Macri se gobernó con Miedo, dijo: ’Yo lo que digo es que el ministerio de desarrollo social, no creo que Mauricio, pero el ministerio de desarrollo social gobernó siempre con miedo. Si saco los intermediarios me van a tomar la calle, me van a hacer esto, siempre pensando en lo que va a pasar y no en lo que está sucediendo’’

''Hay que gobernar manejando el poder'', reflexionó.