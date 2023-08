El economista Agustín Monteverde dialogó con Eduardo Serenellini en Pulso Continental sobre la actualidad política y económica del país. También se refirió a la incorporación de Argentina a los Brics.

A partir del 1 de enero de 2024, Argentina se incorporará oficialmente al bloque de los BRICS junto a Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.

"No hay ningún beneficio de que Argentina entre a los Brics, los intereses del bloque no coinciden con los nacionales. Yo me inclino con los acuerdos bilaterales", sostuvo Monteverde