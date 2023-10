Myriam Bregman, candidata a presidenta del Frente de Izquierda, dialogó por Continental con Eduardo Serenellini tras el primer debate presidencial. Aquí, sus principales ideas:

"Traté de aprovechar, a veces con humor, para hacerlos hablar de los temas que no quieren, como las tarjetas en la Legislatura bonaerense. Sus preguntas parecían sacadas del rincón del vago, sin fundamento"

"Ayer por primera vez, muchas personas nos vieron en condiciones de igualdad con todos los candidatos. Es muy importante que nos vean confrontar ideas con los que tienen medios amigos"

"Hay que dejar de pensar en la rosca y pensar en construir nuevas mayorías sociales, no en función de intereses de otros"

"Lo que ayer no pudieron responder los que plantean políticas de restricción de las protestas es por qué la gente protesta. Siempre tiran la pelota afuera"

"Hubo una construcción muy importante de inversión mediática y económica sobre Milei. Y hay gran responsabilidad de políticos y sindicalistas que desmovilizaron a la gente durante años"

"Massa hizo la peor elección del peronismo. Perdió 6 millones de votos en cuatro años. Milei tiraba fórmulas mágicas y se contradecía. Me hubiera gustado más contrapunto entre los candidatos"

"A mí lo de la Legislatura bonaerense me indignó mucho. Que no se hable de Insaurralde o del 'caso Chocolate' no lo puedo creer"

Escuchá “Pulso Continental” de lunes a viernes de 6 a 10 por Continental AM590!

O buscanos en Facebook YouTube Twitter Instagram TikTok y Spotify!