Principales conceptos de Jorge Macri, jefe de Gobierno electo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diálogo con Eduardo Serenellini por Radio Continental:

"Muy contento con el triunfo en primera vuelta en CABA. Y también valorando el gesto de Santoro. Hay un primer dato de una gran elección y después, un buen gesto. Me llamó directamente Santoro y me dijo que no era razonable llevar a un ballotage a la Ciudad".

"Me imagino enviarles una carta a los dos candidatos a presidente. Preguntarles si van a obedecer el fallo de la Corte sobre la coparticipación. El Puerto de Buenos Aires, la Terminal de Ómnibus de Retiro, la IGJ, el playón de Chacarita, la obra del tren Sarmiento también son temas que nos interesan".

"Los presos en las comisarías ¿van a ser llevados a penitenciarías? Están en el lugar que no tienen que estar porque el Servicio Penitenciario no se los lleva".

"Es importante que la posición de JxC en el ballotage sea el producto de un acuerdo y no de la suma de individualidades. Y después, mantener la unidad del espacio. Tenemos diputados y gobernadores y tenemos que ser un equilibrio a nivel Nación".

"Ayer hubo manifestaciones de dirigentes de la UCR a favor de Massa, de PRO a favor de Milei. Yo creo que primero tenemos que debatir internamente. Además, no necesariamente lo que digan los dirigentes lo votarán quienes nos votaron".

"A mi posición sobre el ballotage la quiero discutir primero puertas adentro. A veces correr no es lo mejor, aunque la realidad en la Argentina sea muy dinámica".

