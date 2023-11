Principales conceptos de Javier Milei, presidente electo de la Nación, en diálogo con Eduardo Serenellini por Radio Continental:

“Después de cien años de decadencia, el sistema colapsa, a tal punto que la elección termina siendo ganada por un outsider”

“Creemos que están dadas las condiciones para encontrar un punto de inflexión de la historia y terminar con esta decadencia”

"Sería una irresponsabilidad de Massa borrarse, tras el desastre que hizo"

"El Presidente (saliente) me felicitó y me envió a una reunión para que la transición sea lo más ordenada posible y minimizar los daños sobre la población por lo que pueda pasar en los mercados"

"Tuvimos una reunión con Macri y Patricia Bullrich"

"Hay un verdadero despertar a las ideas de la libertad. Por suerte la esperanza le ganó al miedo"

"Fuimos el único espacio que presentó una propuesta concreta y completa. Tenemos un equipo trabajando en las sombras"

"Nuestras ideas fueron tergiversadas por la campaña del miedo. He sido víctima de la campaña más sucia de la historia de la humanidad"

"El eje central está en el diseño de la transición. El gran ajuste hay que hacerlo, pero siempre lo pagaba la gente, hoy lo tendrá que pagar la casta política"

"El 10 de diciembre vamos a contar con lujo de detalles el desastre que está dejando este Gobierno, que ni siquiera da la cara"

"Es público que soy un hombre de fe. La corrupción va a demandar un esfuerzo y la fe es necesaria para mantener la templanza"

"Nosotros vamos a gobernar con la ley. Los que quieren con métodos violentos sostener sus privilegios, no los mantendrán y recibirán las penas pertinentes"

"Si vos cortás hoy con la emisión monetaria, tarda entre 18 y 24 meses para llevarla a los niveles más bajos internacionales"

"Antes de abrir el cepo, hay que arreglar el problema de las Leliqs. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no la sombra de la hiperinflación va a estar en todo momento"

"Sturzenegger es uno de los economistas más brillantes de la Argentina. Se van a sorprender de la convocatoria de gente talentosa que está liderando los equipos"

"Villarruel es una mujer brillante. No va a ocupar un lugar decorativo"

"Estamos cerca de los 3 puntos del PBI en déficit. Es fundamental que se corrija lo más rápido posible. Hace tiempo que venimos conversando con el Fondo"

"Argentina está en una situación extremadamente delicada. Nosotros estamos con los mejores profesionales para reconstruir la Argentina"

"Cerrar el Banco Central es una obligación moral. Dolarizar es para sacarse de encima el BCRA. Nosotros proponemos que la moneda sea la que elijan los individuos"

"Para bajar las retenciones hay que reabrir el mercado de cambios, y para hacero hay que arreglar el problema del Banco Central con las Leliqs"

"No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud, están de parte de las provincias. Lo mejor es siempre subsidiar la demanda, no la oferta, pero algo así no se va a implementar en el corto plazo"

