"Nadie de ningún espacio ni de ningún nivel se comunicó con nosotros, más allá de que en otras oportunidades nos han escuchado. Pero no tenemos ninguna respuesta. Por eso fue esta carta pública del viernes" (alertando por la falta de insumos cardiológicos)

"Seguimos esperando qué vamos a hacer, porque esto sigue bajando a niveles críticos y nos preocupa el futuro de nuestra población. Complica estudios diagnósticos y estudios terapéuticos"

“Para procedimientos nos está faltando material de contraste y no queremos 'cruzar las mangueras' como una estación de servicio. No queremos que se llegue a no poder atender las emergencias”.



