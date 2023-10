Principales conceptos de Gustavo Gaona, responsable del Departamento Institucional y Asuntos Públicos de la Celadi (Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia), en diálogo con Eduardo Serenellini por Radio Continental:

“En muchísimos pueblos tenemos que arreglárnoslas para conseguir combustible. No tenemos una zona particular, va variando”

“Está siendo muy difícil vender pasajes con meses de antelación, por la inflación. Nosotros no tenemos subsidios, si nos equivocamos con la tarifa, es muy difícil compensar”

"En la costa atlántica comenzó, tímidamente, la demanda de pasajes. No estamos encontrando pasajes a Córdoba, muy poquitos al Sur. Nos dicen que no tienen precios, pero no pueden esperar mucho más"

