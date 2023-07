El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, aseguró por Continental que “no hay un escenario de conflicto gremial” en el sector del transporte público, tras la escabrosa paritaria de 2023. "Hubo una paritaria (de transporte público) que pudo concretarse con las cinco cámaras de transporte del AMBA, en el Interior pasó algo similar. Nosotros seguimos aportando fondos a las empresas pero fiscalizando que el servicio se dé y correctamente", explicó en Pulso Continental.

"Semanalmente, estamos reuniéndonos con las cámaras empresarias para hacer un seguimiento de los costos. Más allá de sus cuentas económicas, el Estado ha hecho un aporte cada vez mayor para subsidiar una tarifa para bajarle el costo a un usuario", añadió en diálogo con Daniel López.

En otro orden, aseguró que, tras la catastrófica derrota dle peronismo en las PASO, Unión por la Patria avizora "una elección completamente distinta, donde ya no hay una competitividad en Juntos por el Cambio con semejante nivel de acusaciones recíprocas. No es lo mismo elegir un candidato que un gobernador". Por ello, agregó Giuliano, "Vamos con un concepto de unidad, de proyecto, de superar la conflictividad que hemos visto en Juntos por el Cambio. No ha habido antecedentes del nivel de acusaciones en una interna de Santa Fe como la de ellos este año", consideró.

Asimismo, reflexionó que ha habido de parte de la oposición "una violencia muy grande contra Aerolíneas Argentinas, quizá sea un empacho de marketing. Argentina necesita una aerolínea de bandera que una destinos no comerciales. Esto no significa que tenga que ser deficitaria. Al día de hoy, el negativo es cero y se suman servicios logísticos, con un tercer avión para esa tarea", ejemplificó Giuliano en el programa de Eduardo Serenellini.

