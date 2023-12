"Hola Malena Galmarini @MalenaGalmarini Me llegó una carta documento de tu hijo Tomás “Toto” Massa (Aclaremos que es un ciudadano argentino mayor de 18 años, porque algunos lo siguen mencionando como “niño”). La carta dice que se me va a perseguir judicial y punitivamente, y que podría ser procesado, por haber opinado sobre el viaje de tu hijo al Mundial Qatar 2022. ¿Malena, por qué me llega una carta en inglés, y desde un poderoso estudio de abogados radicado en EE.UU.? ¿La familia del Presidente que iba a manejar la Argentina no confía en la Justicia de su propio país? ¿La familia del Presidente Nacional y Popular me envía una carta documento en inglés y desde Miami? ¿Malena, por qué soy perseguido judicialmente por opinar? ¿No ibamos a tener Libertad de expresión en el gobierno de los Massa? ¿Malena, por qué los tuiteros argentinos han sido allanados en sus domicilios, o denunciados por tu persona a través de la Jueza Servini de Cubría? ¿Está prohibido opinar en la Argentina? ¿Malena, si denunciaste a tuiteros porque “dieron algún dato personal tuyo o de tu hijo”… Puedo preguntarte de dónde sacaste TODOS MIS DATOS PERSONALES para enviarme a mi domicilio tu carta documento vía FedEX? ¿Trabajar tantos años en el ESTADO le da ventaja a los Massa para acceder a los datos personales de los ciudadanos comunes que quieren opinar? ¿Como me sucedió con el Ministro de Seguridad de tu gobierno, Aníbal Fernández, que me amenazó divulgando LOS DATOS PERSONALES DEL COLEGIO DONDE VAN MIS HIJAS? ¿Malena, ese era el “modelo” que tenía pensado implementar tu marido Sergio Massa en la Argentina? ¿Qué pasó con la empresa que iba a llevar a tu hijo al Mundial, arbitraria y misteriosamente favorecida por CHIQUI TAPIA? ¿Malena, qué relación tiene Chiqui Tapia con tu marido? ¿Por qué presionaron a Scaloni y a Messi para que se saquen la foto con tu marido? ¿Qué intereses comunes manejan con Chiqui Tapia? ¿Es verdad que después del 10 de Diciembre los Massa se van a ir a vivir a los EE.UU.? En definitiva, Malena, los Argentinos TENEMOS UN MONTÓN DE PREGUNTAS, y quisiéramos algunas respuestas. ¿Podrías contestarnos a TODOS LOS ARGENTINOS alguna de ellas, por favor? Malena… ¿POR SÍ O POR NO?