Horacio Pierdominici, presidente de la Cámara Frutícola de Cipolletti habló sobre la difícil situación que viven los productores en Río Negro.

“Estamos a kilómetros de Vaca Muerta y pagamos la energía más cara que todos. El Gobierno no cumplió en nada y nos seguimos endeudando”, expresó.

"No podemos pagar un bono de 60 mil pesos, no tenemos con qué. Hoy no hay ventas", dijo. “Si no podemos exportar la fruta este país va a sufrir mucho y desaparecemos”.

"Acá están todos subsidiarios, no quiere trabajar nadie. Tienen que venir los del norte", resaltó.