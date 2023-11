Las farmacias de la provincia de Buenos Aires están enfrentando dificultades financieras que las han llevado a restringir la venta de medicamentos a los afiliados de obras sociales y prepagas. El Colegio de Farmacéuticos y la Confederación de Farmacias Bonaerenses han informado que algunos comercios han suspendido la dispensa debido a la inflación y la volatilidad de precios, lo cual ha complicado el funcionamiento de sus negocios.

El problema radica en que las farmacias deben vender los medicamentos a los precios actuales con los descuentos que exigen las prepagas y obras sociales, pero luego deben esperar 60 a 90 días para cobrar esas boletas. Con las fluctuaciones de precios que se registran, resulta casi imposible operar de esta manera.

Los afiliados de PAMI y de la obra social provincial IOMA son los más afectados, ya que representan el 70% de la comercialización en las farmacias. Esto ha llevado a que algunas farmacias restrinjan la dispensa de medicamentos o decidan no vender a aquellos que no sean clientes habituales.

Además, los médicos, bioquímicos y otros profesionales de la salud también están recurriendo al cobro de un plus para mejorar sus honorarios, lo cual agrega más dificultades para los pacientes.

Las entidades farmacéuticas están negociando con las prestadoras de salud para conseguir una reducción en los plazos de pago y así aliviar la situación. Sin embargo, hasta el momento no ha habido resultados concretos.

A pesar de estos problemas, por ahora no se prevén medidas de fuerza por parte de las farmacias. Sin embargo, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires ha dejado en claro que si no se encuentra una solución satisfactoria, notificará la suspensión del crédito a las obras sociales que adeuden prestaciones, lo cual implicaría no entregar medicamentos a los afiliados de esas entidades.

Por Continental, Adrián Mazza, director de la Cámara de Farmacias bonaerense, explicó que "No es que hoy no esté garantizada la dispensa de medicamentos. Las entidades que representamos a las farmacias alertamos sobre lo que viene sucediendo con la cadena de pago. Lo que paga el cliente, las farmacias lo estamos cobrando a 90 días. Aquellas farmacias pequeñas o medianas sin una gran espalda financiera no tienen cómo sostenerlo", sintetizó en Bravo.Continental.

Escuchá Bravo.Continental de lunes a viernes de 13 a 17 en AM590

O encontrá nuestros contenidos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y Spotify!