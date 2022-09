La juez federal María Eugenia Capuchetti se trasladó al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a fin de tomarle declaración testimonial por el hecho ocurrido anoche, donde una persona le apunto con el arma y gatilló, con la fortuna de que el disparo no salió.

Capuchetti decidió ir con el fiscal Carlos Rívolo al departamento de Uruguay y Juncal, para no someter a la víctima al traslado hacia Comodoro Py. la reunión tarndó poco mas de una hora y Cristina le habría dicho a los funcionarios judiciales, que no tomó noción de lo que había ocurrido, que no percibió que le habían intentado disparar.

Si así fuese, eso explicaría la actitud posterior de Cristina cuando sigue saludando a los militantes y firmando autógrafos, mientras la custodia se mantiene absorta y descolocada, hasta que consiguen hacerla ingresar en su domicilio.