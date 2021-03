Se acerca el final de Grey's Anatomy

Ellen Pompeo (Meredith Grey), en una entrevista con el programa de CBS SundayMorning,reveló que, tanto ella como el resto de productores responsables de la serie, todavía están decidiendo si habrá décimo octava temporada o si, por el contrario, encaran la recta final.

"No lo puedo decir. Honestamente no lo hemos decidido. Realmente estamos tratando de tomar esa decisión ahora mismo", dijo la actriz que lleva protagonizando la serie desde el año 2005. “La cuestión ya no es si la audiencia se mantiene o la gran cantidad de fans interesados en que haya más temporadas, sino todo lo que tiene que ver con las tramas y giros de la historia. Con la calidad que puede ofrecérsele a los espectadores que les han acompañado durante tantos años”.

Con esta disyuntiva, también se genera la incógnita de como cerrar la historia de manera satisfactoria para la gran cantidad de público fiel que sigue la serie desde hace tantos años. Sin embargo no es la primera vez que Ellen Pompeo habla de la posibilidad de que la temporada 17 sea la que despida la serie para siempre. Ya lo hizo en octubre pasado cuando, hablando del estreno de la nueva entregacon Variety recordó que ese era el último año de su actual contrato. En mayo de 2019 renovó hasta la décimo séptima temporada cobrando 550.000 dólares por episodio (estamos hablando de más de 34 millones de dólares por 3 temporadas).

Pero no todo son malos augurios, también hay que decir que tres de sus protagonistas sí renovaron sus contratos el pasado verano (del hemisferio norte), dejando la puerta abierta a una hipotética renovación con la que se especuló entonces. Camilla Luddington (Jo), Kevin McKidd (Owen Hunt) y Kim Raver (Teddy Altman) firmaron nuevos contratos con una duración de tres años más en caso de que la ficción se renueve más allá de la actual entrega.

En Estados Unidos la temporada 17 de Grey’sAnatomy regresa el próximo 11 de marzo tras varios meses de descanso invernal y, si tenemos en cuenta que será más corta de lo habitual - 16 episodios-, los fanáticos pronto tendrán precisiones acerca del futuro de la serie.

Por Hernán Méndez (Instagram: @elcoloradomendez)