Estefania Berardi: “Mi alma pertenece acá”

Estefania Berardi siempre tuvo bien claro que su objetivo era pertenecer al mundo del espectáculo. Y desde su llegada a los 18 años a la capital porteña, poco a poco se fue ganando un lugar.

“Siempre me acuerdo de mis inicios cuando estaba en Mar del Plata. Acordarme que trabajar en los medios de comunicación es complejo me sirve para disfrutar mucho la actualidad. Justamente hablaba con mis amigos del síndrome de la inevitabilidad porque mi alma pertenece acá”, comentó la ex participante del reality Combate, programa que la hizo saltar a la fama en 2015.

“Ahora estoy haciendo radio con Gonzalito de CQC en la Rock and Pop y tengo varias propuestas de televisión que las estoy cerrando antes de fin de mes”, destacó Estefania, con pasado en “Dale Like”, un espacio dedicado a los adolescentes y el mundo digital que la tuvo como conductora junto a Cris Vanadia y Juani Andino.

Simpática, carismática y detallista, tiene bien presente la responsabilidad de informar en las redes, televisión y radio. “Son tres medios que son diferentes pero que van de la mano. A mí me gusta comunicar un estilo de vida sana porque cuando uno es referente y tiene varios seguidores, cada acción tiene que aportar valor”, dijo una de las principales influencers del país.

Paso a paso y a buen ritmo, Estefania Berardi fue cumpliendo sus sueños dentro del mundo del espectáculo. Ahora va por más.