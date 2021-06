Solá: "No queremos el modelo chino, queremos las inversiones chinas para desarrollarnos"

El canciller Felipe Solá dio una entrevista a la cadena internacional de origen árabe Aljazeera, entrevistado por la corresponsal de dicho medio, la argentina Teresa Bo. Solá, habló de todo un poco.

Plateó que la deuda con el Club de París es una deuda contraida en la época del militarias "hace 45 años", y desarrolló que la Argentina padece un problema de bimonetarismo, siguiendo la teoría de Cristina Kirchner.

Respecto a la deuda con el fondo y la sobretasa que la Argentina se niega a pagar, explicó que: "Esa plata se le dio a la Argentina en el gobierno de Macri porque en el Fondo había gente que quería que ganara Macri y perdió, esa sobretasa es lo que queremos que no nos cobren".

Solá siguió con el gobierno anterior: "recibimos el país con una inflación anual del 56% y tres años consecutivos de caída del PBI, y encima en marzo, cayó la pandemia", se justificó.

En atención a los sacrificios que pueden pedir los organismos multilaterales de crédito diho que: "somos un movimiento progresista y no vamos a abandonar esa creencia. No queresmo caer en default, porque somos responsables, así que haremos los safrificios siempre que sea de una manera justa, hay gente muy pobre a la que no se puede ajustar", sentenció.

Cuando la entrevistadora le preguntó por el doble vínculo entre Estados Unidos y China, Solá dijo que: "Estados Unidos nos pide que seamos un país democrático, China quiere traer inversiones. No queremos el modelo chino, queremos las inversiones chinas para desarrollarnos".

Por fin, y en atención a la situación Venezolana, explicó que: "la situación de Venezuela es muy mala y no se va a resolver en el corto plazo. necesitamos que oficialismo y oposición confluyan en la idea de hacer elecciones libres y que paren las sanciones internacionales que al único pque perjudican es al pueblo venezolano".