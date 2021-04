River no pudo con Arsenal en el Viaducto

Segundo partido consecutivo que River no puede ganar. Se le meten atrás es cierto, le cubren los espacios, pero es una estrategia que el equipo de Marcelo Gallardo no puede resolver. Arsenal se cuidó, no había ganado en todo el campeonato, y le salió.

River intentó, cuando juega se nota que la calidad de su futbol es diferente, superior a la media del futbol argentino. pero los partidos se ganan con goles y lo cierto, es que River ni siquiera llegó con gran peligro. Sólo algunas aproximaciones.

De hecho, en el primer tiempo, el arquero que mas se revolcó, fue Armani. En el segundo Arsenal se quedo con 10 la última media hora, y ni aún así, River pudo quebrar la resistencia de los de Rondina.