Presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva: "Estamos al borde del colapso"

La presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva Rosa Reina habló por Radio Continental con Diego Schurman

"Estamos al borde del colapso, el personal está colapsado Somos cada vez menos"

"Somos pocos y estamos sufriendo personal que se está contagiando. Otros lamentablemente fallecieron"

"La mayoría de las terapias intensivas están por arriba del 80%, se fueron agregando provincias"

"Hay un problema terrible de comunicación, con la idea de no alarman no están diciendo toda la verdad. Las cosas no están bien"

"Hay provincias que ya están colapsados. Los parques están colapsados con gente sin barbijo ni respetando la distancia"

El personal de salud está agotado. Las ambulancias no dan abasto. La salud viene muy mal hace muchos años. Hay una desinversión paulatina"