Los peligros de la red social Omegle

El mecanismo de Omegle es realmente sencillo. Se puede acceder desde la computadora o celular, se elige el idioma, no es necesario identificarse y se puede establecer conversaciones cualquier persona del mundo.

Su opción para conectar la cámara webcam es una de las herramientas que más han llamado la atención de tantas personas desde su lanzamiento, aunque la seguridad nunca ha parecido ser el fuerte de esta plataforma.

Y uno de los casos donde los peligros que se pueden atravesar en la red es el que expuso la BBC con Michael después de que un reporte previo expusiera lo que parecían ser videos en los que varios niños se exhiben en Omegle.

La compañía dice sentirse "profundamente angustiada" por la historia de Michael y que está "mejorando las prácticas de moderación para eliminar" este comportamiento tanto como sea posible.

La página, con sede en Estados Unidos y que opera en docenas de idiomas, fue lanzada en 2009, pero su popularidad se disparó durante la pandemia, con alrededor de dos millones de visitas al día. Se está volviendo cada vez más popular entre los jóvenes gracias a videos virales en TikTok y YouTube y otras redes sociales.

El lema del sitio es "habla con extraños" y un contador en vivo en el sitio señala que decenas de miles de personas están conectadas en ese momento. Hay una advertencia en el sitio por aquellos "depredadores" lo usan, y que no es para menores de 18 años, pero no existe un sistema de verificación de edad y tampoco hay forma de reportar incidentes o contactar a la compañía online o por correo.

Michael, quien ahora tiene 21 años y es originario de Escandinavia, dice que decidió compartir su historia porque quiere que la gente aprenda de su experiencia y se pregunte quién está al otro lado del videochat.

Esto me genera un estrés constante, aunque me tranquiliza que al menos no se vea mi rostro", explica. "Pero me duele ser usado para lastimar a otras personas así. De hecho, creo que esta es la forma en que me engancharon en el sitio cuando tenía 14 años, aunque no pueda confirmar que el otro usuario fuera falso".