Lali: "Tengo pesos de mierd…, devaluados, no sirven para nada".

La actriz y cantante argentina Lali Espósito, no para ser de noticias. Hace días, se estranó su nueva serie que emite la plataforma Netflix, llamada "Sky Rojo". A razón de dicho protagónico, producido, dirigido y filmado en España, fue que entregó una entrevista en la televisión de ese país.

Participó del programa llamado "La Resistencia" que conduce David Broncano, al que se le ocurrió preguntarle por su patrimonio. Allí Lali salió con todo: "Tengo pesos de mierda, devaluados, no sirven de nada. Para vos -dirigiéndose al conductor- son dos euros de mierda”, se indignó.

Sus seguidores en las redes sociales no tomaron la gracia muy a gusto. Para muchos 20 millones de pesos, devaluados o no, son mucho dinero. La estrella inmediatamente aclaró que: "No es cifra real. Así tenga 1 peso o millones jamás hablaría de eso. Por educación y por privacidad. Claramente hice el ‘chiste’ de la devaluación para reírnos allí!, completó, dejando claro que lo suyo no es el humor.