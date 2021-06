La Sub 23 de Argentina volvió a ganar en la preparación para los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina Sub 23 dirigida por Fernando “Bocha” Batista volvió a sumar minutos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputarán en julio. Con un equipo con 10 variantes respecto del que jugó contra Dinamarca, volvió a ganar. En este caso fue 2 a 0 con goles de Pedro De La Vega y Adolfo Gaich.

El conjunto nacional formó con Lautaro Morales; Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Leonel Mosevich, Francisco Ortega; Fausto Vera, Santiago Colombatto; Pedro De La Vega, Matías Vargas, Esequiel Barco; Adolfo Gaich.

Sólo repitió entre los titulares el capitán Pérez. El equipo no hizo un gran primer tiempo. No pudo ejercer un dominio continuado frente al rival y tampoco tuvo en sus individualidades rendimientos sobresalientes. Apenas alguna aparición esporádica de Barco. Otra vez, tal como en el primer encuentro, mejoró con los cambios.

En el entretiempo entraron Joaquín Blázquez en el arco, Facundo Medina en defensa y Martín Payero, que a diferencia del primer encuentro en el que jugó al lado del volante central, se ubicó casi como un enganche.

El hombre de Banfield fue fundamental para que el equipo empiece a asociarse e hizo una muy buena dupla tirado más a la izquierda con Barco. Más tarde también ingresaron Thiago Almada, Fernando Valenzuela, Tomás Belmonte, Ezequiel Ponce y Agustín Urzi.

De un desborde y centro del ex Independiente llegó el primer tanto de De La Vega, que la empujó y consiguió romper el marcador tras una serie de rebotes. De todos modos, el equipo de Batista no era superior al rival y no lo fue hasta que Arabia Saudita se quedó con un hombre menos, a falta de poco más de 20 minutos.

Luego de eso, llegó el segundo. Otra vez Barco fue el que generó sobre la izquierda, mandó un centro para que la baje De La Vega y por el segundo palo apareció con todo su olfato goleador Gaich.

Luego, la Argentina manejó la ventaja, sufrió poco y tampoco atacó demasiado. Sigue intentando pulir detalles de cara a la gran cita del deporte en la que debutará el 22 de julio, en más de un mes, frente a Australia, en el primer partido de la fase de grupos.