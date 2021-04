Fernández le pide a la oposición "olvidar diferencias", pero Cafiero dice que "celebran las muertes"

En el acto realizado en el día de hoy en el partido bonaerense de Merlo para presentar el plan Paradas Seguras, el presidente Alberto Fernández pidió que la muerte del Ministro de Transporte Mario Meoni, permita reflexionar sobre el valor de la vida frente al difícil momento que genera el golpe de la segunda ola del coronavirus.

“Esa vida que se pierde no se recupera, como no podemos recuperar a Mario, con mucho pesar, con todo el dolor que tenemos. Se le fue la vida y se fue Mario y nos dejó un hueco dificilísimo de llenar. Por eso nosotros no podemos darnos el lujo de decirle a un argentino no te puedo atender porque no hay camas y no nos podemos dar el lujo de exigirle cada vez más al sistema de salud”, dijo Alberto Fernandez.

Así, el presidente rechazó las críticas de la oposición ante el refuerzo de las restricciones y, fundamentalmente, la suspensión de las clases en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

“Pensemos en trabajar juntos. Olvidémonos por un rato de las diferencias, que cada uno toque su instrumento pero hagamos el esfuerzo de tocar una sinfonía”, destacó el Jefe de Estado. Y reiteró: “Tal vez, la pérdida de Mario, al darnos cuenta lo que vale la vida y lo que significa la muerte, puede ayudarnos. A donde estés gracias Mario, de corazón”.

Por su parte, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero mostró una sintonía totalmente distinta a la del Presidente Alberto Fernández y cargó duramente contra la oposición por desmarcarse de todas las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la segunda ola.

"Una parte de la oposición decidió politizar la pandemia, las muertes, las vacunas; hace un tiempo era una minoría pero hoy parece ser más mayoritaria esa postura", juzgó sobre la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de "judicializar la política sanitaria" y de "politizar la pandemia guiado por los sectores más reaccionarios de la oposición".

Para Cafiero, estos sectores "ven en la cantidad de casos (de coronavirus) y en la cantidad de muertes motivos para celebrar", pero también -agregó- "celebran que los contratos y las entregas de la vacuna se demoren".

¿En que quedamos?