Cornejo sobre la reforma judicial: "Debe ser presencial el tratamiento"

Alfredo Cornejo , Diputado Nacional por Mendoza y Presidente de la Unión Cívica Radical, habló por Radio Continental en Buen Día Continental con Diego Schurman sobre la reforma judicial .

"La reforma judicial no beneficia en nada para tener una mejor justicia. El tratamiento debe ser presencial no puede ser de forma virtual. Este proyecto no tiene alto consenso"

" No es una gran reforma que beneficia al común de las personas"

"Cristina Fernández le corta el audio a los opositores en las sesiones virtuales"

En tanto aseguró que "Durán Barba es un provocador "Siempre nos asustó con las muertes por Covid 19"

El ex gobernador mendocino habló luego de haber participado este lunes en la reunión virtual de Juntos por el Cambio, con la presencia de Mauricio Macri desde Francia, en la que se reafirmó la negativa a tratar este proyecto de manera remota.